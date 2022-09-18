Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
18.09.2022 18:42
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında Macar kulübü Györi Audi ETO'ya 44-25 yenildi.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında Macar kulübü Györi Audi ETO'ya 44-25 yenildi.
Györ kentindeki Audi Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 23-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor gruptaki 2. karşılaşmasını da kaybetti. Györi Audi ETO ise 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA
Kastamonu Belediyespor, Audi, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.