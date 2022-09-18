Kastamonu Belediyespor gruptaki 2. karşılaşmasını da kaybetti. Györi Audi ETO ise 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Audi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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