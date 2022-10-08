Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü - Son Dakika
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Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü

08.10.2022 11:08
Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü

Kastamonu haber: Kastamonu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen karate müsabakalarında, Tosyalı genç sporcular 7 madalya kazandı.

Kastamonu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen karate müsabakalarında, Tosyalı genç sporcular 7 madalya kazandı.

Kastamonu'da, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde karate müsabakaları düzenlendi. Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 150'den fazla sporcu katıldı. 'Kata' ve 'kumite' kategorilerinde düzenlenen müsabakalar sonunda derece elde eden Tosyalı genç sporcular, madalya ve katılım belgesi ile ödüllendirildi.

Ödüller Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Spor Şube Müdürü Dr. Engin Kaya, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Adem Keloğlu, kulüp temsilcileri, antrenörler ve hakemler tarafından verildi.

Organizasyona Tosya Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yer alan 13 sporcu ile katılan teakwondo takımı, kadınlarda 4, erkeklerde 3 madalya kazandı.

Organizasyon sonunda değerlendirmede bulunan Tosya Gençlik Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin, "150'den fazla sporcunun Amatör Spor Haftası vesilesi ile yapılan organizasyona karate kategorisinde 13 sporcu ile katıldık. Antrenörlerimiz Ali Özder ve Münevver Ayşe Özder nezaretinde yetişen sporcu kardeşlerimiz ilçemizi başarı ile temsil ederek madalya sıralamasına girdiler. Antrenörlerimizi ve sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlçemizde Amatör Takımlarımızın altyapısının gelecek adına ümit vadettiğini vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Hüsnü Tandoğan, Kastamonu, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu spor haberi... Tosyalı karateciler, Kastamonu'dan 7 madalya ile döndü - Son Dakika
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