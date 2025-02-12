TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz
GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Oğuz Yılmaz (Mustafa Çaylı, dk. 58), Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz ( Metincan Cici, dk. 74), Çınar Tarhan, Naim Dönmez (Ömer Kuşan, dk. 58), Ömer Önder (Mustafa Kapı, dk. 78), Ersel Aslıyürek
1461 Trabzon FK: Burak Öğür, Erhan Kara, Buğrahan Karslı, İbrahim Sürgülü, Cengizhan Bayrak, Muhammed Sarıkaya Metehan Yılmaz, Mustafa Fettahoğlu (Aygün Yıldırım, dk. 81), Eslem Öztürk (Mustafa Caner, dk. 65), Sedat Dursun, Süleyman Güneş ( Eren Aydın, dk. 89)
Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 50) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Burak Bilgen, Erhan Kartal, Barış Gök, Çınar Tarhan (GMG Kastamonuspor), Erhan Kara, Burak Öğür (1461 Trabzon FK) - KASTAMONU
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor - 1461 Trabzon: 1-1 - Son Dakika
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