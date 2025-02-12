Kastamonuspor - 1461 Trabzon: 1-1 - Son Dakika
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Kastamonuspor - 1461 Trabzon: 1-1

Kastamonuspor - 1461 Trabzon: 1-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.

12.02.2025 17:08
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz

GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Oğuz Yılmaz (Mustafa Çaylı, dk. 58), Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz ( Metincan Cici, dk. 74), Çınar Tarhan, Naim Dönmez (Ömer Kuşan, dk. 58), Ömer Önder (Mustafa Kapı, dk. 78), Ersel Aslıyürek

1461 Trabzon FK: Burak Öğür, Erhan Kara, Buğrahan Karslı, İbrahim Sürgülü, Cengizhan Bayrak, Muhammed Sarıkaya Metehan Yılmaz, Mustafa Fettahoğlu (Aygün Yıldırım, dk. 81), Eslem Öztürk (Mustafa Caner, dk. 65), Sedat Dursun, Süleyman Güneş ( Eren Aydın, dk. 89)

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 50) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Burak Bilgen, Erhan Kartal, Barış Gök, Çınar Tarhan (GMG Kastamonuspor), Erhan Kara, Burak Öğür (1461 Trabzon FK) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kastamonuspor - 1461 Trabzon: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonuspor - 1461 Trabzon: 1-1 - Son Dakika
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