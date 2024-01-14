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Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kastamonuspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan isim ise Etimesgut Belediyespor'dan Vedat Bora oldu. Etimesgut Belediyespor'dan Muhammed Bayır ise kırmızı kart gördü.

Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu
14.01.2024 - 16:35,
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kastamonuspor, evinde ağırladığı Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sedat Etik, Efe Kurtuluş

Kastamonuspor: İsmail Güven (Ahmet Sun dk. 66) Okan Eken, Yusuf Türk (Muhammet Arslantaş dk. 82), Kubilay Yavuz, Oğuz Yılmaz, Umut Erdem, Abdullah Yiğiter, Mustafa Berkan Aydeniz (Abdulaziz Solmaz dk. 66), Yiğitali Bayrak (Ramazan Keskin dk.53), Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Erkan Reşmen dk. 82)

Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, Melih Mursal, Aykut Çeviker, Berk Akgönül (İsmail Onur Kalkan dk. 90+8), Muhammed Bayır, Yakup Alkan (Hüseyincan Kırıkcı dk. 85), Talha Özler, Turan Yılmaz (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 90+1), Vedat Bora, Miraç Acer, Batuhan Günaldı

Gol: Vedat Bora (dk. 64) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Oğuz Yılmaz, Okan Eken (Kastamonuspor), Berk Akgönül, Miraç Acer, Turan Yılmaz, Muhammed Bayır (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı Kart: Muhammed Bayır (Dk. 90+3) (Etimesgut Belediyespor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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