Kastamonuspor, Kepezspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Kastamonuspor, Kepezspor'u 1-0 Yendi

Kastamonuspor, Kepezspor\'u 1-0 Yendi

GMG Kastamonuspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Kepezspor'u 1-0 mağlup etti. Gol 17. dakikada geldi.

22.03.2025 18:00
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Kepezspor'u 1-0 yendi.

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Metin Yalçın, Akın Karabacak

GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen (Mustafa Çaylı dk. 84), Barış Gök, Mustafa Kapı (Yasin Başaytaç dk. 66), Çınar Tarhan, Taner Gümüş (Metincan Cici dk. 66), Ersel Aslıyüksek (Ömer Kuşan dk. 90), Ömer Önder

Kepezspor FAŞ: Burak Çapkınoğlu, Orhan Aktaş (Anıl Şahin dk. 84), Zafer Göktuğ Erdem, Muzaffer Kocaer, Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Ahmet Hakan Demirci dk. 84), Furkan Çil, Seyit Niyazi Özcan (Melik Derin dk. 53), Aykut Uluç, Murat Yılmaz, Eğe Özkayımoğlu (Emirhan Yılmaz dk. 80), Sabahattin Emir Boz

Gol: Ersel Aslıyüksek (dk. 17) (GMG Kastamonuspor)

Kırmızı kart: Murat Yılmaz (dk. 88) (Kepezspor)

Sarı kartlar: Yasin Başaytaç, Ömer Önder, Erhan Kartal, Mustafa Çaylı (GMG Kastamonuspor), Anıl Şahin, Sabahattin Emir Boz (Kepezspor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kastamonuspor, Kepezspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonuspor, Kepezspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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