Kastamonuspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Kastamonuspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Kastamonuspor, konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Kastamonuspor'un golleri Ahmet Yazar ve Ahmethan Köse'den gelirken Arnavutköy Belediyespor'un tek golünü Cerem Talha Dinçer attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Emre Küçük, Ayşenur Karakoç, Veysal Batuhan Dursun

Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Doruk Paflak (Kerim Temizkan (dk. 62), Ahmet Yazar (Oğuz Duman Dk. 72), Necati Bilgiç, Yasin Başaytaç, Mert Çalışkan (Niyazi Kılıç dk. 90+3), Ahmethan Köse (Samet Güler dk. 88)

Arnavutköy Belediyespor: Mahmut Eren Güler, Ahmet Kerem Karaaslan (Göktuğ Demirtürk dk. 84), Arda Hacısalihoğlu, Muhammed Uludağ (Mustafa Yıldırım dk. 43), Furkan Ulupınar, Arda Yavaş (Kerem Çapan dk. 90+1), Can Ediz Yıldız, Cerem Talha Dinçer, Taha Dönmez, Cebrail Koç (Mehmet Efe Şahin dk. 84), Hüseyin İkiz

Goller: Ahmet Yazar (dk. 27), Ahmethan Köse (dk. 73) (Kastamonuspor), Cerem Talha Dinçer (dk. 45) (Arnavutköy Belediyespor)

Sarı kartlar: Ahmet Yazar, Gökmen Özince (Kastamonuspor), Cebrail Koç (Arnavutköy Belediyespor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuAhmethan KöseAhmet YazarFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonuspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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