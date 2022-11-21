Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılabilir

2022 Dünya Kupası, Katar-Ekvador maçıyla başladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın 2 gol atarak Ekvador'a galibiyeti getirdiği karşılaşma sonrası, deneyimli santrfor tarihi performansıyla dünya gündemine oturdu.
Turnuvanın ilk iki golüne imza atan Enner Valencia, şimdide Dünya Kupası tarihine geçti. Ekvadorlu yıldız attığı 2 gol ile takımına galibiyeti getirirken, Katar'ın Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk takım olmasını sağladı.
Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Enner Valencia, maçın oyuncusu seçildi. Ekvadorlu yıldız, 5 gole ulaşarak ülkesinin formasıyla Dünya Kupası'ndaki en skorer futbolcusu oldu.
Valencia'nın bu performansı sonrası Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız ile ilgili gerçekleştireceği hamleler merak konusu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ekvadorlu futbolcuyu sarı-lacivertlilerin, bonservis bedelsiz kaçırma tehlikesi bulunuyor.
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