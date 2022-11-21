Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılabilir - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılabilir

21.11.2022 11:33

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nın açılış maçında attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Valencia, aynı zamanda ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en skorer futbolcusu olma unvanını kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcüyü bonservis bedelsiz kaçırma tehlikesi olan Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak konusu oldu.

2022 Dünya Kupası, Katar-Ekvador maçıyla başladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın 2 gol atarak Ekvador'a galibiyeti getirdiği karşılaşma sonrası, deneyimli santrfor tarihi performansıyla dünya gündemine oturdu.

KATAR AÇILIŞ MAÇINI KAYBEDEN İLK TAKIM OLDU

Turnuvanın ilk iki golüne imza atan Enner Valencia, şimdide Dünya Kupası tarihine geçti. Ekvadorlu yıldız attığı 2 gol ile takımına galibiyeti getirirken, Katar'ın Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk takım olmasını sağladı.

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DÜNYA KUPASI'NDAKİ EN SKORER İSİM

Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Enner Valencia, maçın oyuncusu seçildi. Ekvadorlu yıldız, 5 gole ulaşarak ülkesinin formasıyla Dünya Kupası'ndaki en skorer futbolcusu oldu.

Büyük tehlike kapıda! Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'ye yıkımı yaşatabilir

BEDAVAYA GİDEBİLİR

Valencia'nın bu performansı sonrası Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız ile ilgili gerçekleştireceği hamleler merak konusu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ekvadorlu futbolcuyu sarı-lacivertlilerin, bonservis bedelsiz kaçırma tehlikesi bulunuyor.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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