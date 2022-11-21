Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörde

Hollywood aktörü Morgan Freeman ve Koreli şarkıcı Jeon Jungkook, Katar'daki Al Bayt Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kupası açılış törenine liderlik etti.

Oldukça duygusal anların yaşandığı açılış töreninde Freeman sahneye çıktı ve Kaudal Regresyon Sendromu ile doğmuş olan Katarlı genç Ghanim al Muftah tarafından konuşmaya davet edildi.

AYET OKUDULAR

Ghanim al Muftah, Morgan Freeman ile birlikte Hucurat Suresinin 13. ayetini okudu. Oyuncu daha sonra fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle taktığı eldiveni içinde olan sol elini, Katarlı gencin eline ulaşmak için uzattı.