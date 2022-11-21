Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörde - Son Dakika
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Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörde

21.11.2022 14:52
Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörde

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninde Dünya Kupası elçisi Ghanim Al-Muftah ile sahneye çıkan Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yapmış olduğu gösteri çok sayıda insanın beğenisini aldı.

Hollywood aktörü Morgan Freeman ve Koreli şarkıcı Jeon Jungkook, Katar'daki Al Bayt Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kupası açılış törenine liderlik etti.

Oldukça duygusal anların yaşandığı açılış töreninde Freeman sahneye çıktı ve Kaudal Regresyon Sendromu ile doğmuş olan Katarlı genç Ghanim al Muftah tarafından konuşmaya davet edildi.

AYET OKUDULAR

Ghanim al Muftah, Morgan Freeman ile birlikte Hucurat Suresinin 13. ayetini okudu. Oyuncu daha sonra fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle taktığı eldiveni içinde olan sol elini, Katarlı gencin eline ulaşmak için uzattı.

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Morgan Freeman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupasında eşi benzeri görülmemiş açılış! Ünlü aktörde - Son Dakika
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