Katar Grand Prix'sinde Bezzecchi bu sezon 6. kez kazandı, Marquez ikinci oldu - Son Dakika
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Katar Grand Prix'sinde Bezzecchi bu sezon 6. kez kazandı, Marquez ikinci oldu

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı olan Katar Grand Prix'sini Aprilia pilotu Marco Bezzecchi kazandı. Lusail Uluslararası Pisti'nde 22 tur süren yarışta Bezzecchi bu sezon 6. galibiyetine ulaşırken Marc Marquez ikinci, Raul Fernandez üçüncü oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Sezonun 20. yarışı, Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde, 22 tur üzerinden düzenlendi.

Marco Bezzecchi, 41 dakika 29.173 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 6. galibiyetini elde etti.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 3.083 saniye gerisinde ikinci, SuperFile Trackhouse ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise 3.614 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 21. etabı Portekiz Grand Prix'si, 22 Kasım'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 431

2. Jorge Martin (İspanya): 371

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 357

4. Pedro Acosta (İspanya): 309

5. Ai Ogura (Japonya): 294

Kaynak: AA
Marco BezzecchiKatarSporSon Dakika

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