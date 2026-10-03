Kaya'nın hat-trick yaptığı maçta Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi - Son Dakika
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Kaya'nın hat-trick yaptığı maçta Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi

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Kaya\'nın hat-trick yaptığı maçta Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler\'i 4-0 yendi
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Corendon Alanyaspor, milli takım arasında Oba Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. İbrahim Kaya hat-trick yaparken, Alanyaspor'un son golünü Duarte kaydetti.

Corendon Alanyaspor, milli takım arasında Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'e verilen milli takım maçları arasında çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Oba Stadı'nda oynanan mücadelede Alanyaspor etkili bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Corendon Alanyaspor, 6. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Kaya, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren turuncu-yeşilli ekip, 71. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu golle hat-trick yapan İbrahim Kaya, karşılaşmanın yıldızı oldu. Alanyaspor'un maçtaki son golünü ise 73. dakikada Duarte kaydetti. Alanyaspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA
İbrahim KayaMilli TakımAlanyasporFutbolSporObaSon Dakika

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