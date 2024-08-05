Spor

Kayakla Atlama Milli Takımı, sezon hazırlıklarına Slovenya'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, sezon çalışmalarına Kranj ve Planica atlama kulelerinde başladı.

Antrenörler Frank Nejc ve ?Samet Kart yönetimindeki milli sporcular, 13-14 Ağustos'ta Fransa, 17-18 Ağustos'ta ise Polonya'da yapılacak Yaz Grand Prix'lerine katılacak.