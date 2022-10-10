Kayapınarlı Wushu sporcularına 15 ödül birden - Son Dakika
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Kayapınarlı Wushu sporcularına 15 ödül birden

10.10.2022 15:17
Kayapınarlı Wushu sporcularına 15 ödül birden

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Spor Kulübünün Wushu sporcuları, Afyonkarahisar'da düzenlenen Açık Balkan Wushu Şampiyonasında 15 madalya kazandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Spor Kulübünün Wushu sporcuları, Afyonkarahisar'da düzenlenen Açık Balkan Wushu Şampiyonasında 15 madalya kazandı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, başarılarından dolayı sporcuları ve eğitmenleri tebrik etti.

Kayapınar Spor Kulübü Wushu takımı sporcuları, Afkonkarahisar'da düzenlenen ve 11 ülkeden bin 113 sporcunun katıldığı Açık Balkan Wushu Şampiyonasına katıldı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın destekleriyle müsabakalara katılan Wushu takımı sporcuları, 15 madalya kazandı.

Uluslararası bir turnuvada ilk kez 15 madalya kazanan Kayapınar Belediyesi sporcularının bu başarısı Diyarbakır ve Kayapınar'da büyük bir mutluluğa yol açtı. Karaman, başarılarından dolayı Wushu takımı sporcuları ve eğitmenleri tebrik etti. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Karahisar, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayapınarlı Wushu sporcularına 15 ödül birden - Son Dakika

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