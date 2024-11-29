Kaykayda Türkiye Potansiyeli Vurgulandı

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Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Hep birlikte çalışarak, Türkiye'nin kaykay sporundaki potansiyelini dünyaya izleteceğiz." dedi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yıldız, İzmir'de düzenlenen Kaykay Milli Takım Seçme ve Gelişim Kampı'nı ziyaret etti.

Sporcularla bir araya gelen Fahrettin Yıldız, konuşmasında, "Bu kamp, Türk kaykaycılarının gücünü tüm dünyaya göstereceğimiz bir sürecin parçası. Sizlerin bu kamplarla elde edeceğiniz disiplin, bilgi ve yetenekler, hem ülkemizi hem de Türk kaykayını uluslararası arenada daha ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda bu tarz kampların büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Sizlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Hep birlikte çalışarak Türkiye'nin kaykay sporundaki potansiyelini dünyaya izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Yıldız, milli takım düzeyinde Türk kaykay sporunun daha büyük başarılara ulaşması için gereken tüm desteğin sağlanacağını kaydetti.