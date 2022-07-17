Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti - Son Dakika
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Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti

17.07.2022 13:44
Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nda konuşan Kaymakam Ferhat Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nda konuşan Kaymakam Ferhat Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Bilecik'te okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları açıldı. Açılışa Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'ın aynı sıra kurum müdürleri ve spora ilgilenen çocuklar katıldı. Voleybol, futbol, basketbol, atletizm, tekvando, kick boks ve yüzme olmak üzere 7 farklı spor dalında faaliyet gösterecek olan Yaz Spor Okulu'nun sporseverlere hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti - Son Dakika

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