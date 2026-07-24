Kaymakam Özdemir, Amatör Sporculardan Görüş Aldı - Son Dakika
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Kaymakam Özdemir, Amatör Sporculardan Görüş Aldı

Kaymakam Özdemir, Amatör Sporculardan Görüş Aldı
24.07.2026 12:52
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Tavşanlı Kaymakamı Özdemir, ASKF temsilcileriyle yeni sezon öncesi spor organizasyonlarını görüştü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcileri, yaklaşan yeni sezon öncesinde ilçedeki spor organizasyonlarının seyri ve yaşanabilecek sorunların çözümü amacıyla Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ile bir araya geldi.

ASKF Kütahya başkan yardımcısı Ali Can Uz, yönetimden Asım Şevke ve Tugay Öner'den oluşan heyet, Kaymakam Özdemir'i makamında ziyaret ederek yeni sezonda alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette özellikle Karakova Tesisleri'nde oynanacak müsabakalar baştan sona ele alındı. Karşılaşmalar esnasında saha içi ve çevresindeki emniyet tedbirlerinin artırılması, polis ve güvenlik personeli sayısının takviye edilmesi talepleri Kaymakam Özdemir'e iletildi. Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise maçlarda yaşanan sağlıkçı eksikliği oldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi temel önceliğimizdir. Karşılaşmalarda görev yapacak sağlık personeli ihtiyacının karşılanması noktasında da kurum olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşme, yeni sezonda amatör spora verilecek desteklerin koordinasyonu temennisiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakam Özdemir, Amatör Sporculardan Görüş Aldı - Son Dakika

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