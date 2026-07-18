Kayseri'de 2025-2026 futbol sezonu tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2025-2026 futbol sezonu tamamlandı

Kayseri\'de 2025-2026 futbol sezonu tamamlandı
18.07.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
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Kayseri amatör futbolunda 2025-2026 sezonu tamamlandı. Süper Amatör Küme'de Kayseri Şekerspor şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. 1. Amatör'den 3, 2. Amatör'den 5 takım üst lige çıktı. Ayrıca genç kategorilerde şampiyonlar belirlendi.

Kayseri Amatör Futbolu'nda 2025 yılının Eylül ayında başlayan 2025-2026 sezonu tamamlandı.

10 farklı kategoride oynanan sezonun ardından tamamlanan 2025-2026 sezonu renkli görüntülere sahne oldu. 2025-2026 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından gözler 2026-2027 sezonuna çevrildi. Oynanan birbirinde zorlu maçların ardından Süper Amatör Küme'de Kayseri Şekerspor Kayseri şampiyonu olarak adını Bölgesel Amatör Lig'e yazdırdı. 1. Amatör Küme 3 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırırken, 2. Amatör Küme'den ise 5 takım adını 1. Amatör Küme'ye yazdırdı. Kayseri amatör futbolunda 2025-2026 futbol sezonunda kategorilerine göre şampiyon olarak takımlar şu şekilde;

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu: Kayseri Şekerspor

Kayseri 1.Amatör Küme şampiyonları: Büyük Toramanspor, Kayseri Ülküspor, Kayseri Yolspor

Kayseri 2.Amatör Küme şampiyonları: Cırgalanspor, Yavru Aslanspor, Yerköyspor, Mahrumlarspor ve Ambar Kızılırmakspor

U18 Ligi şampiyonları: Kayseri Şekerspor, Gültepespor ve Sungur FK

U16 Ligi şampiyonları: Kocasinan Şimşekspor, Gültepespor, Kayseri Şekerspor

U15 Ligi şampiyonları: Kayseri Şekerspor, Sungur FK

U14 Ligi şampiyonları: Kocasinan Belediyespor, Zeki Akparlarspor

U13 Ligi şampiyonu: Fatih Yurt SK

U12 Ligi şampiyonu: Melikgazi Belediyespor

U11 Ligi şampiyonu: Melikgazi Belediyespor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 2025-2026 futbol sezonu tamamlandı - Son Dakika

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