Kayseri Atletikspor, 2-0 geriden gelip Elazığ Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti

Kayseri Atletikspor, 2-0 geriden gelip Elazığ Belediyespor'u 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta Kayseri Atletikspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Elazığ Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Kayseri temsilcisi, 24-26, 25-27, 25-13, 25-17 ve 15-10'luk setlerle geriden gelerek kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Elazığ Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Saliha Köse, Hüseyin Ateş
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek
Elazığ Belediyespor: Nazlı Sönmez, Öznur Var, Şükran Alpaslan, Begüm Yavuz, Özlem, Eda Yılmazkuzucuoğlu, Eda Nur Ebem, Demet Selduman, Ayşe, Pınar Yumurtacıoğlu
Setler:
1. Set: 24 - 26 (Elazığ Belediyespor)
2. Set: 25 - 27 (Elazığ Belediyespor)
3. Set: 25 - 13 (Kayseri Atletikspor)
4. Set: 25 - 17 (Kayseri Atletikspor)
5. Set: 15 - 10 (Kayseri Atletikspor)
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