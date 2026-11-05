Kayseri Atletikspor 8 maçta 7 galibiyet aldı, 22 puanla liderin 1 puan gerisinde - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor 8 maçta 7 galibiyet aldı, 22 puanla liderin 1 puan gerisinde

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Kayseri Atletikspor 8 maçta 7 galibiyet aldı, 22 puanla liderin 1 puan gerisinde
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TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor, 8 maçta 7 galibiyet alarak 22 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Mavi siyahlılar, liderin 1 puan gerisinde 7 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Gevher Nesibe Spor Salonu'nda Antepia'yı konuk edecek.

Kayseri Atletikspor Voleybol takımı; ligde 8 maçta 7 galibiyet alarak 22 puan topladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 9. haftasında evinde Antepia takımını konuk edecek. Oynadığı son maçta Kayseri Voleybol'u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Kayseri Atletikspor hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mavi siyahlılar topladığı 22 puanla averajla 3. sırada yer alırken lider ile arasında sadece 1 puan fark bulunuyor. Kayseri Atletikspor hafta sonu oynayacağı Antepia maçı hazırlıklarını antrenör Ufuk Başar yönetiminde sürdürüyor.

7 Kasım Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanacak olan Kayseri Atletikspor ile Antepia karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuCumartesiKayseriSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Atletikspor 8 maçta 7 galibiyet aldı, 22 puanla liderin 1 puan gerisinde - Son Dakika
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