Ulusal Spor Projeleri kapsamında 'Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası' Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda tamamlandı.
Turnuvaya 2007-2010 doğumlular arasında bulunan sporcuların oluşturduğu 7 takım katıldı. Birbirinden çekişmeli maçlar sonunda birinci Kenler, ikinci Barbieler, üçüncü, Oruçlular ve dördüncü Ftal takımı oldu.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Basketbol İltemsilcisi MehmetÜnal Sağlam, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından takdim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri'de 3x3 Basketbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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