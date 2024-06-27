Kayseri\'de Vatandaşlar Dev Ekrandan Milli Maçı İzledi

Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.
Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Talas Belediyesi tarafından paraşüt iniş alanına kurulan dev ekranda eşlik etti.
Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da milli takıma destekte bulundu.
Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ile çeşitli ikramlar yapıldı.
Vatandaşlar, karşılaşmanın 2-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.
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