Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hasan Can Arslan, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hasan Can Arslan, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hasan Can Arslan, Türkiye Badminton Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Karışık Mixler kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Hasan Can Arslan, Zonguldak'tan Zeynep Değirmenci ile birlikte Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarıyla Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazanan Arslan, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

19.04.2024 08:54
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Bursa'da yapılan 17 Yaş Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Karışık Mixler kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Hasan Can Arslan, Zonguldak'tan Zeynep Değirmenci ile birlikte Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayserili Milli Sporcu elde ettiği bu başarı ile 17 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Hasan Can Arslan, 09-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu ile antrenörleri Abdurrahman Arslan ve Oktay Coşkunca'yı tebrik ederek, başarıların devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcusu Hasan Can Arslan, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika

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