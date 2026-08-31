Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı

Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Sultanbeyligücü SK'yi 4-3 yenerek yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 1. haftasında konuk ettiği Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Levent Yeşilyurt, Ersin Öztürk

Kayseri Kadın FK: Yağmur Karademir, Juliet Chika Emereole, Bahar Özen, Ayşe Demirci (Adaobi Judith Okah dk. 87), Fatma Nur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea (Mariam Olawumi Abdulkabir dk. 69), Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chızameze Isıgbo, Cynthia Crıyomi Mega (Arefe Yaren Çankaya dk. 90+5), Laurie Ann Moise, Ayowunmi Mama Omosuyi

Sultanbeyligücü SK: Sudenur Yolcu, Şehriban Dülek, Tuana Yılmaz, Fatmanur Yantur, Amine Ayed (Alexandra Soares dk. 70), Açelya Nomak, Çiğdem Belci, Zeynep Ülkü Kahya, Teresa Deda, Cansu İriş (Serpil İşler dk. 56), Ayşe Şevval Ay

Goller: Laurie Ann Moise (dk. 16,49, 90+4), Ayowunmi Mama Omosuyi (dk. 78) (Kayseri Kadın FK), Amine Ayed (dk. 35, 60), Teresa Deda (dk. 75) (Sultanbeyligücü SK)

Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Kadın FK Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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