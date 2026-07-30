Kayseri Kadın Futbol Kulübü destek bekliyor - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü destek bekliyor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü destek bekliyor
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Bu sezon Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nün başkanı Osman Bahadır Kökoğlu, ligde kalıcı olmak istediklerini ve bunun için de takımın maddi desteğe ihtiyacı bulunduğu söyledi.

Bu sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başkanı Osman Bahadır Kökoğlu, ligde kalıcı olmak istediklerini ve bunun için de takımın maddi desteğe ihtiyacı bulunduğu söyledi.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başkanı Osman Bahadır Kökoğlu, yeni sezon çalışmalarını değerlendirdi. Kökoğlu, "Geçtiğimiz pazartesi itibarıyla antrenmanlara başladık. Antrenmanlarımız dolu dizgin devam ediyor. Çocuklardaki istek, inanç çok iyi. Buradaki bütün oyuncular Kayseri'nin kendi kızları. Dışarıdan bir oyuncumuz yok. Tamamı kendi yerli oyuncularımız, yetiştirdiğimiz oyuncular. İçerisinde alt yaş gruplarında ve milli takımda oynayan oyuncularımız var. Onlarla birlikte çalışmalarımız çok güzel bir şekilde geçiyor" dedi.

"Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Takımının hedefinin ligde kalıcı olmak olduğunu kaydeden Başkan Kökoğlu, "Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sürekli o ligde oynayan bir takım oluşturmak ve orada kalabilmek. En büyük hedefimiz bu. Çıkabildiğimiz kadar üst sıralara oynamak istiyoruz. Bunun için de maddiyat, disiplin, takım ruhu ve çok çalışmak gerekiyor. Elimizden geldiği kadar bunların hepsini yapmaya çalışacağız. Oynayacağımız takımlar büyük takımlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların hepsi kurumsal takımlar. Taraftarı olan büyük kulüpler. Biz onlara karşı oynayacağız. Ondan dolayı şehirden beklentimiz bize destek olmaları. Kayseri'nin kızlarına destek olmalarını istiyoruz. Daha iyi yerlerde oynayabilmelerine, bu seviyede kalabilmeleri için destek olmalarını istiyoruz. Belediye başkanlarımızdan, valimizden, STK'lardan, iş adamlarından destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'nin en üst liginde oynayan tek futbol takımı biziz" diyen Osman Bahadır Kökoğlu, "Bir kadın basketbol takımımız var, bir de biz varız. Kadın basketbol takımına kapanacaktı ama gerekli desteği vereceklerini söylediler. Aynı destekleri biz de bekliyoruz. Çünkü biz de aynı rakiplerle oynuyoruz. Ondan dolayı bizim onlardan hiçbir farkımız yok. Onlara nasıl destek olunuyorsa bize de aynı şekilde destek olunmasını istiyoruz. Bu kızlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Beklentimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Osman Bahadır, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Kadın Futbol Kulübü destek bekliyor - Son Dakika

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