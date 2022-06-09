UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi

Final maçını izlemek için tribünde yerine alan Erzurum Valisi Okay Memiş , TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ile Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin müsabakanın ardından oyunculara kupa ve madalyalarını birlikte verdi.

Kaynak: AA

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