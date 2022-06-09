UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi

09.06.2022 17:23
UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi

Erzurum'da düzenlenen 2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi.

Erzurum'da düzenlenen 2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ortaklığında yürütülen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası'nda, Kayseri Bölge Karması Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda turnuvanın final maçında Sakarya Bölge Karması ile karşılaşan Kayseri Bölge Karması, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu 6-5 galip geldi.

Şampiyon olarak kupasını kaldıran Kayseri Bölge Karması futbolcuları, amatör futbolun Avrupa'daki zirve noktası olarak kabul edilen UEFA Regions Cup müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Final maçını izlemek için tribünde yerine alan Erzurum Valisi Okay Memiş, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ile Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin müsabakanın ardından oyunculara kupa ve madalyalarını birlikte verdi.

UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi
UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi
UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi
UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi

YORUMLAR
500
150 sporcunun katıldığı tenis turnuvası sona erdi 150 sporcunun katıldığı tenis turnuvası sona erdi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 21:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement