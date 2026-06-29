Kayseri'nin Muaythai Zaferi - Son Dakika
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Kayseri'nin Muaythai Zaferi

Kayseri\'nin Muaythai Zaferi
29.06.2026 13:59
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Kuala Lumpur'daki şampiyonada Mert Güney dünya şampiyonu, Utku Mete ikinciliği, Ata Bilgin üçüncülüğü elde etti.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen Muaythai Elite Class Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Kayserili milli sporcular tarihi başarılara imza attı. Mert Güney dünya şampiyonu olurken, Utku Mete Yağcı dünya ikincisi, Ata Bilgin ise dünya üçüncüsü oldu. Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz de 'En İyi Teknik Direktör' ödülüne layık görüldü.

16-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen Muaythai Elite Class Büyükler Dünya Şampiyonası, Türk sporcuların önemli başarılarına sahne oldu. Kayseri'den milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve antrenörler, elde ettikleri derecelerle Türkiye'nin gururu oldu. Şampiyonada mücadele eden milli sporcu Mert Güney, kendi sıkletinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğunu kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Utku Mete Yağcı dünya ikincisi olurken, Ata Bilgin ise dünya üçüncülüğü elde ederek kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada mücadele eden Sercan Koç ve Murat Avcı da ortaya koydukları performansla takdir topladı.

Milli takım teknik kadrosunda görev alan Göksel Cingöz, İbrahim Mortaş, Nazım Yorulmaz ve Kevser Bilgin, sporcuların başarılarında önemli pay sahibi oldu. Şampiyonanın en prestijli ödüllerinden biri de Kayseri'ye geldi. Yüksel Cingöz, Dünya Muaythai IFMA Komitesi tarafından 'En İyi Teknik Direktör' seçilerek uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kuala Lumpur, Kayseri, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'nin Muaythai Zaferi - Son Dakika

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