Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off\'ta Şampiyon Oldu

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off üçüncü maçında Kalespor rakibi Yeşilspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan
Kalespor: Osman Demirtaş, Cüneyt Turgut, Hamit Çetinkaya, Yaşar Çam, Mehmet Kurtuluş, Erdal Kartal, Ali Avcı, Süleyman Yasa, Mükremin Bayrak (Okan Yeter dk. 78), Erkam Boyraz (Ahmet Can Topaloğlu dk. 60), Erhan Vurdem (Yakup Yalçınkaya dk. 65)
Yeşilspor: Enes Kılıç, Güngör Özdemir, İbrahim Sadri Şimşek, Umut Tunç, İsmail Dayı, Latif Aydemir, Safa Fırat, M. Akif Kaman, H. Barış Temizyürek, Orhan Aydın (Çağrı Merkit dk. 40), Osman Can Alkan
Goller: Erkam Boyraz (dk. 9), Erdal Kartal (dk. 47, 90+2) (Kalespor)
Kırmızı Kart: İbrahim Sadri Şimşek (dk. 23), M. Akif Kaman (dk. 75) (Yeşilspor) - KAYSERİ
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