Kayseri Spor A.Ş. Puta Şampiyonası\'nda 4 Madalya Kazandı

05-06 Temmuz 2025 tarihlerinde Mersin Tarsus'ta düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Eleme Yarışması'nda, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 4 madalya kazandı.

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Eleme Yarışması 05-06 Temmuz 2025 tarihlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde yapıldı.Yarışmaların Büyük Kadınlar Takım Kategorisinde altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu olan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, ferdi kategorilerde ise 2 madalya kazanarak yarışmalara damgasını vurdu. Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları bu derecelerle Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Kayserili sporcuların elde ettiği dereceler ise şu şekilde:

Hürü Akpınar, Meral Güngör, Yağmur Arı, Dilek Sopran Kemikkıran'dan oluşan Büyük Kadınlar Takımı altın madalya, Eren Acer, İbrahim Hayta, Alperen Hayta'dan oluşan Genç Erkekler Takımı gümüş madalya, Büyük Kadınlar Ferdi Kategorisinde Meral Güngör gümüş madalya, Genç Erkekler Ferdi Kategorisinde Eren Acer gümüş madalya ve 8-9 Yaş Minik Erkekler Kategorisinde Utku Emir Coşkun dördüncülük. - KAYSERİ