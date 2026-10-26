Kayserispor Başkanı Çamlı, Pendikspor\'da son dakika penaltısıyla 1 puana razı oldu

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Pendikspor maçında galibiyeti hak ettiklerini ancak 1 puana razı olduklarını söyleyerek, "Yenilmeme alışkanlığını bozmamak da önemli" dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Pendikspor maçında alınan 1 puanın yankıları sürüyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, deplasmanda 3 puan için mücadele ettiklerini ancak istediklerini alamadıklarını ifade ederek; "Kazanamadık, ama kaybetmemek de önemli" dedi. Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı; "Pendik ile çekişmeli bir maç oynadık. Geriye düştük, beraberliği yakaladık, öne geçtik ama Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika golü ile galibiyeti kaçırdık. Güzel bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen penaltı golü bizi üzdü, çok üzüldük. Bizim daha iyi oynadığımız bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Berabere kaldık, hayırlısı olsun. Önemli olan yenilmeme alışkanlığını bozmamak" dedi.

Başkan Çamlı; son 2 haftada alınan beraberlikler neticesinde puan kayıpları olması ile ilgili de, "Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bunlar telafi edilecektir" yorumu yaptı.