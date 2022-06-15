Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı

15.06.2022 16:59
Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile söz kesti. Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede prensipte anlaşmaya varıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın hafta sonu Kayseri'ye geleceği, hafta başında da Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapacağı ifade edildi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21'ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı. - KAYSERİ

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Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı - Son Dakika

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