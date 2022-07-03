Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeniden anlaşma yapılan Mustafa Pektemek, Dimitrios Kolovetsios ve kaleci Cenk Gönen'in lisansı çıkartıldı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.