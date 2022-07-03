Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı - Son Dakika
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Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı

03.07.2022 11:41
Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı

Kayserispor'un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı.

Kayserispor'un yeni sezon öncesi yeniden anlaşmaya vardığı üç ismin lisansı çıkartıldı.

Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Günde çift antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeniden anlaşma yapılan Mustafa Pektemek, Dimitrios Kolovetsios ve kaleci Cenk Gönen'in lisansı çıkartıldı.

Diğer oyuncuların lisansları hafta içerisinde çıkartılacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da 3 oyuncunun lisans çıktı - Son Dakika
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