Kayserispor'da Benhur Keser, eleştirilen takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a destek verdi - Son Dakika
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Kayserispor'da Benhur Keser, eleştirilen takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a destek verdi

Kayserispor\'da Benhur Keser, eleştirilen takım arkadaşı Talha Sarıarslan\'a destek verdi
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Kayserispor'un Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalan Talha Sarıarslan'a takım arkadaşı Benhur Keser sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı. Keser, 'Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk' diyerek birlik vurgusu yaptı ve eleştirilere rağmen dik duracaklarını belirtti.

Kayserisporlu Benhur Keser, takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a destek veren bir paylaşım yaptı.

Kayserispor'un Karagümrük ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta sergilediği performans ile taraftarların ağır eleştirilerini alan Talha Sarıarslan'a takım arkadaşı Benhur Keser destek verdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşım yapan Benhur, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk; hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız. Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız. Lig uzun. İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Hem bizler adına, hem arma adına, hem de siz taraftarlarımız adına. Birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmayın, unutturmayın. Yol uzun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Benhur Keser, eleştirilen takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da Benhur Keser, eleştirilen takım arkadaşı Talha Sarıarslan'a destek verdi - Son Dakika
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