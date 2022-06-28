Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları da gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbolcular Mustafa Pektemek , Cenk Gönen , Hayrullah Erkip, Ethem Balcı ve Emin Can Uysal kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

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