Kayserispor'da galibiyet sevinci - Son Dakika
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Kayserispor'da galibiyet sevinci

10.04.2022 14:01
Kayserispor'da galibiyet sevinci

Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Kayserispor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.

Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Kayserispor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Çok kritik bir maç, çok zor bir deplasmandı" yorumu yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Kayserispor'da yüzler gülüyor. 5 hafta sonra kazanmanın mutluluğunu yaşayan sarı kırmızılı takımda Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir paylaşım yapan Berna Gözbaşı, "Çok kritik bir maç, çok zor bir deplasmandı. Göztepe deplasmanında kötü gidişe son veren tüm futbolcularımı ve teknik yönetimi kutluyorum" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

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Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı Göztepe düştü düşecek Göztepe düştü düşecek

Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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