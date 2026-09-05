Kayserispor eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı 2 yıllığına yeniden kadrosuna kattı
Kayserispor, son olarak Vanspor'da oynayan Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncu, 11 yıl aradan sonra takıma dönecek ve yarın ilk antrenmanına çıkacak.
Kayserispor, son olarak Vanspor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı.
TFF 1.Lig ekiplerinden Kayserispor dış transferde Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonunda Kayserispor formasını giyen Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Lisansı çıkan Oğulcan Çağlayan yarın takıma katılarak ilk antrenmanına çıkacak.
Kaynak: İHA
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