Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularının her geçen gün performansının yükseldiğini, bireysel olarak da gelişim gösterdiklerini söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buraya gelirken iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini vurguladı.

Neler yaptığını bildikleri Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu, iyi mücadele ettiğini belirten Kartal, kupada kendilerini ve Beşiktaş'ı elediklerini hatırlattı.

Son 4 maçtır kaybettiklerinden bu maçın onlar için çok önemli olduğunu bildiklerini dile getiren Kartal, şunları söyledi:

"Bizim için de çok önemli. Sonuçta bizim de 12,13 milli takımdan dönen oyuncumuz vardı. Bir ter idmanından çıkıp bugün maça çıkan oyuncularımız vardı. Buna rağmen biz çok çok iyi hazırlanıp bu maça çıktık. Çünkü bu maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de bütün stratejilerimizi, analizlerimizi hafta içi bitirdik. Oyuncularımıza bunları tek tek anlattık. Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Sadece hafta içinde bir düşüş yaşadık antrenmanlarda. Oyuncularıma onun sebebini sordum, havaların ani sıcaklığından dolayı bir düşüş yaşandı. Bugün de böyle bir ortamda, havada maç oynandı. Bahar kaynaklı oyuncuların performansı düşüyor. Bugün de biz, bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Daha yüksek tempoda maç oynuyorduk. Bugün her iki takım açısından da düşük tempoda oynandı maç ama buna rağmen ilk yarıda 3, 4 tane pozisyonumuz vardı, ilk yarıda maçı kopartabilirdik. Maçı kazanmasını bildik. Burada oyuncularımı tebrik ediyorum."

Galibiyeti doğum günü olan Başkan Ali Koç'a armağan ettiler

Bugün kulüp başkanı Ali Koç'un doğum günü olduğunu kaydeden Kartal, maçtan önce hep beraber başkanlarının doğum gününü kutladıklarını anlattı.

Buradan alacakları galibiyeti Ali Koç'a armağan edeceklerine söz verdiklerini aktaran Kartal, "Başkanımıza karşı da sözümüzü yerine getirdik. Onun için başkanımızın doğum günü tekrardan kutlu olsun. Yükselen bir performansımız var. Oyuncularımın her geçen gün performansı yükseliyor. Bireysel olarak da performanslarının gelişim gösterdiğini görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Ben ikinci adam olmam"

Bir basın mensubunun, "Fenerbahçe 7'de 6'tı yaptı. İyi de bir futbol var. Sezon sonu için neler söyleyebilirsiniz? Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kaldı, bu sizin kararınızla mı oldu?" sorusu üzerine Kartal, şunları kaydetti:

"Öncelikle Mesut ve Ozan'la ilgili, ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir oyuncumla ilgili medya önünde 'öyleydi, böyleydi' diye açıklamalarda bulunmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar almıştır, Fenerbahçe ailesi olarak böyle bir karar çıktı. Onun için bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Bize de yakışmaz. Fenerbahçe ailesi olarak kulübümüz bir açıklama yapmıştır. Sonuçta biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimle ilgili olarak, sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur, burada kalır mıyım, bilmiyorum. Nasip, kısmet, sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Ondan sonrası ne olur bilemem."

Kartal, aynı basın mensubunun, "Bir sohbet toplantısında 'ikinci adam asla olmam' demiştiniz. Aynı düşünceniz devam ediyor mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine tepki gösterdi. Kartal, "Daha önce de dedim, bir daha söylüyorum, 'ben ikinci adam olmam." ifadelerini kullandı.