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Kayserispor puanları evinde topladı

02.06.2022 11:40
Kayserispor puanları evinde topladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor'un yüzü, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmalarda güldü.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor'un yüzü, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmalarda güldü.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon sahasında çıktığı 19 maçın 10'unu kazandı, 4'ünde de berabere kaldı.

İç sahadaki 19 maçta 34 puan toplayan Kayseri temsilcisi, bu karşılaşmalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken rakibinin 22 golüne de engel olamadı.

Kayserispor, 19 deplasman maçında ise 2 galibiyet, 7 beraberlik aldı, 10 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kayseri ekibi 19 deplasman mücadelesinde 22 gol atıp, 39 gol yedi.

Sarı kırmızılılar iç sahada Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'ı 3-0, Giresunspor ve Karamgümrük'ü 2-1, Başakşehir ve Altay'ı 1-0, Hatayspor'u ise 4-3 yendi.

Alanyaspor ve Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor, Beşiktaş ve Konyaspor'a 3-2, Fenerbahçe'ye de 4-0'lık skorlarla boyun eğdi.

Kayserispor seyircisi önünden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve Göztepe ile 1-1, Gaziantep FK ile de 0-0 berabere kaldı.

Gol yükünü 2 yabancı çekti

Sarı kırmızılılar 32'si evinde 22'si de deplasmanda olmak üzere bu sezon 54 kez rakip ağları havalandırdı.

Bu gollerin 11'ini Mame Thiam atarken, 10'ununda da Mario Gavranovic imzası bulunuyor.

Bu oyuncuları 5 golle Emrah Başsan ve 4 golle Miguel Cardoso takip etti.

Takımın en istikrarlısı Onur Bulut

Kayseri temsilcisinde, 38 maçta 2 bin 740 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Onur Bulut, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Bulut'a 2 bin 700 dakika ile kaleci Silviu Lung, 2 bin 650 dakika ile Lionel Carole ve 2 bin 439 dakika ile Hosseini eşlik etti.

İbrahim Akdağ'ın 2 bin 260 dakika forma giydiği Kayserispor'da, Thiam 2 bin 52, Attamah 2 bin 28, Emrah Başsan bin 948 ve Kolovetsios bin 718 dakika oyunda kaldı.

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Kaynak: AA

Emrah Başsan, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor puanları evinde topladı - Son Dakika


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