Kayserispor Sam Mather ile Sözleşmesini Feshetti

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Bu sezon 1'inci ligde mücadele veren Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Sam Mather ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Sam Mather. 2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

İngiliz oyuncu geçen yıl Kayserispor forması ile çıktığı 3 maçta toplam 56 dakika süre aldı.