Kayserispor, Sinan Kurt ile Anlaştı
Kayserispor, Amedspor'dan Sinan Kurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, Amedspor'dan Sinan Kurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
1.Lig ekiplerinden Kayserispor, Amedspor'dan Sinan Kurt ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Amedspor forması ile şampiyonluk yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sinan Kurt yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımda 8 numarayı giyecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Sinan Kurt ile Anlaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?