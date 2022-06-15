Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde teknik adam arayışlarına devam eden Kayserispor, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı. Daha önce Ömer Erdoğan ile prensipte anlaşan ancak daha sonra anlaşmanın tamamlanmadığı açıklanan Kayserispor'da göreve Çağdaş Atan getirildi.Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.