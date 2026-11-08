Kayserispor, Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti; Gerin liderlik fırsatının kaçtığını söyledi - Son Dakika
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Kayserispor, Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti; Gerin liderlik fırsatının kaçtığını söyledi

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Kayserispor, Ümraniyespor\'a 2-1 kaybetti; Gerin liderlik fırsatının kaçtığını söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek liderlik fırsatını değerlendiremedi. Teknik Direktör Atila Gerin, fırsatı kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirterek hedefe ulaşacak çalışmalarla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Ümraniyespor maçında liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendirmediklerini belirterek, "Hedefimize ulaşacak çalışmalarla beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Elimize lider olma fırsatı geçmişti. Bunu değerlendiremedik. Onun için çok üzgünüz. Özellikle maçın ilk yarısı hiç alışık olmadığımız bir tempoda oynadık. Rakip bizden daha çok istedi. Oyuna daha çok konsantreydi. Onları tebrik ediyorum. Biz onlar kadar isteyemedik. Fakat ikinci yarı daha derli toplu, maçı çevirebilecek, kurtarabilecek pozisyonlarımız da oldu. Futbolda bunlar var. Buradan derslerimizi çıkarıp milli arada toparlanıp tekrar en kısa zamanda hedefimize ulaşacak çalışmalarla beraber yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KayserisporTrendyolSporSon Dakika

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