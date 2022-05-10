Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 Trabzonspor: 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor kupada ilk finalist oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak şutunu çekti. Savunmaya çarparak kaleci Uğurcan'ı yanıltan top ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Bertolacci'nin sol kanttan içeri gönderdiği topa dokunan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada Bertolacci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Hosseini'nin vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

68. dakikada Bertolacci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Emrah'ın kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Thiam bekletmeden vurdu, çizgi üzerinde savunmaya çarpan top kornere gitti.

82. dakikada Cornelius'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un vuruşunda kaleci Lung topu çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bakasetas, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

90. dakikada Emrah'ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi. 3-2

90+5. dakikada sağ kanatta topu alan Emrah, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Ramazan xx (Abdulkadir dk. 88 ?), Carole xx, Attamah xx, İbrahim x (Emrah dk. 46 xxx), Kemen xx, Bertolacci xxx, Thiam xxx, Mustafa xx (Mane dk. 70 xx)

Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Gökhan, Uğur, Hayrullah, İlhan, Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Uğurcan x, Dorukhan x, Ahmetcan x (Serkan dk. 84 x), Hugo x, Puchacz xx (Djaniny dk. 70 x), Hamsik x, Visca x, Abdülkadir x, Bakasetas xx, Nwakaeme xx (Yusuf dk. 46 x), Cornelius x

Yedekler: Erce, Hüseyin, Berat, Taha, İsmail, Yunus, Murat

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Emrah (dk. 48 ve 90 +5), Hosseini (dk. 59), Thiam (dk. 90 pen.) (Kayserispor), Nwakaeme (dk. 3 pen.), Bakasetas (dk. 82) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Kemen, Emrah (Kayserispor) - KAYSERİ