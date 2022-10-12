Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

12.10.2022 13:02

- Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor'un oyuncuları Bernard Mensah ve Emrah Başsan, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, sporla ilgili bilgiler verdi.

- Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor'un oyuncuları Bernard Mensah ve Emrah Başsan, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, sporla ilgili bilgiler verdi.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen programa Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayserispor futbolcuları Bernard Mensah ve Emrah Başsan, Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Kayserispor idari Menajeri Yunus Akbulut, okul idaresi ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Kayserisporumuzun öncelikle başkanına, başkan yardımcımıza ve değerli futbolcularımıza güzide okulumuza geldikleri için teşekkür ediyorum. Buradan mezun olan başkan yardımcımıza bugün burada notlarını vereceğiz. Anılarını yad etsin diyoruz. Tekrar okulumuza hoş geldiniz diyorum ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Aynı liseden 1995 yılında mezun olduğunu söyleyen Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı da, "1995 yılında ben de Baldöktü Anadolu Lisesi'nden mezun oldum ve bunu gururla ifade ediyorum. Burada sporla ilgili ve sporun insana nasıl katkıları olduğu hakkında çok şeyler konuşabiliriz. Burada daha çok soru cevap şeklinde devam etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Hepinizi tekrar selamlıyorum, sporla ilgili çokça konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere inandıkları hedefe ilerlemeleri gerektiğini söyleyen futbolcu Emrah Başsan, "Burada olmaktan çok mutlu oldum. En son sanırım 14 sene önce bu okul seviyesinde samimiyetini yaşamıştım. Öncelikle bana bunu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım hayatınızla alakalı her zaman plan ve programınız vardır. Okul öncelik olmak şartıyla futbolculuğa adım atmanızı gönülden isterim. Ben öncelikle futbola amatör kulüpte başladım. Amatörde 2 yıllık bir serüvenim oldu. Oradan Pendikspor'a geçtim ve inandığım doğrular peşinde ve güvendiğim insanlarla birlikte şu an Kayserispor forması altında oynamaktayım. Bunları sizlere inandığınız başarılar doğrultusunda giderek hem hedeflediğiniz yere inandığınız insanlarla birlikte yürüyün diye anlatıyorum. Umarım her zaman hedeflediğiniz şeylerin peşinden giderek başarılı olursunuz" dedi.

Futbolcu Bernard Mensah da, öğrencilerin yaptıkları işi en iyi şekilde yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri bu şekilde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Kendimle alakalı konuşacak olursam, ben de 13-14 yaşlarındayken okulu okuyup aynı zamanda da futbol oynuyordum. Bu benim için gerçekten kolay değildi. Okul ile futbolu aynı anda götürmek zordu fakat sevdiğim şeyi yapıyordum. Sporun içerisindeydim. O yüzden her zaman iyi çalıştım, elimden gelenin en iyisini yaptım. Şu an Kayserispor'dayım. Okuldayken, okul ile sporu aynı anda götürmek için gerçekten çok iyi bir motivasyon gerekiyor. Eğitim hayatınızın çok önemli bir parçası, sizlerin geleceğinizi belirlemede en önemli faktör şu anda. Ben gerçekten çok çalıştım. Ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın ve iyi çalışın" ifadelerini kullandı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik tarafından, aynı okuldan mezun olan Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı'ya lise notlarının bulunduğu bir transkript hediye edilirken, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan futbolcular da forma imzalayarak, tezahürat yapan öğrencilere eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı MANİSA'DA OKUL BAHÇESİNDE GÖRÜLEN GEYİK İÇİN EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI MANİSA'DA OKUL BAHÇESİNDE GÖRÜLEN GEYİK İÇİN EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Emrah Başsan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement