Kayserisporlu Hasani 14 maçta 708 dakika oynadı, 5 golünün 3'ü penaltıdan geldi - Son Dakika
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Kayserisporlu Hasani 14 maçta 708 dakika oynadı, 5 golünün 3'ü penaltıdan geldi

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Kayserisporlu Hasani 14 maçta 708 dakika oynadı, 5 golünün 3\'ü penaltıdan geldi
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Kayserisporlu Florent Hasani, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre alıp 5 gol kaydetti. Kosovalı futbolcunun 5 golünün 3'ü penaltıdan gelirken, en fazla golü Batman Petrolspor karşısında 2 kez fileleri havalandırarak buldu.

Kayserispor'un başarılı futbolcularından Florent Hasani, 14 maçta 708 dakika oynadı ve 5 gol attı.

Kayserispor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hasani, bu sezon ortaya koyduğu gol performansıyla dikkat çekiyor. Geride kalan 14 maçta toplam 708 dakika süre alan Hasani, rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Hasani, attığı 5 golün 3'ünü penaltı atışlarından kaydederken, 2 golünü ise açık oyunda buldu. Florent Hasani, gol sevinci yaşadığı 4 farklı rakip arasında en fazla golü Batman Petrolspor karşısında kaydetti. Bu mücadelede 2 kez fileleri havalandıran futbolcu, gollerinden birini penaltıdan attı. Bursaspor karşılaşmasında penaltıdan gol bulan Hasani, Muğlaspor maçında da rakip ağları sarstı. Ümraniyespor karşılaşmasında ise bir kez daha penaltı noktasından gol sevinci yaşadı.

Toplam 14 maçta 708 dakika sahada kalan Hasani, ortalama her 142 dakikada bir gol kaydetti. Futbolcunun maç başına gol ortalaması ise 0,36 olarak gerçekleşti. Florent Hasani'nin bu sezon gol attığı karşılaşmalar şöyle:

Bursaspor: 1 gol (penaltı)

Batman Petrolspor: 2 gol (1 penaltı)

Muğlaspor: 1 gol

Ümraniyespor: 1 gol (penaltı)

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporSporSon Dakika

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