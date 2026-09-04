Kayserisporlu Tabidze, Gürcistan Milli Takımı'na Davet Edildi
METRO Holding Kayserispor'un savunma oyuncusu Jemal Tabidze, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna davet edildi. 30 yaşındaki oyuncu, 25 Eylül'de Kuzey İrlanda ile başlayacak maçlarda milli forma giyecek.
METRO Holding Kayserispor'un Gürcü savunma oyuncusu Jemal Tabidze milli takıma davet edildi.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jemal Tabidze, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Jemal Tabidze, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında oluşturulan aday kadrosuna davet edilmiştir. Gürcistan Milli Takımı; 25 Eylül'de Kuzey İrlanda, 28 Eylül'de Ukrayna, 2 Ekim'de Macaristan ve 5 Ekim'de yeniden Kuzey İrlanda ile karşılaşacaktır. Futbolcumuz Jemal Tabidze'yi tebrik ediyor, Gürcistan A Milli Takımı forması altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Kayserisporlu Tabidze, Gürcistan Milli Takımı'na Davet Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?