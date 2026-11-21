Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda, 10 ülkeden 1540 sporcu 6 farklı parkurda ter dökecek.

Organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Edremit Arama Kurtarma Derneğinin (İDA SAR) destekleriyle 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Fildişi Sahili, Fransa, Gine, Kamerun, Rusya ve Ukrayna'dan sporcular katılacak.

Sporcular, "105K İda Ultra (Aeneas Ultra)", "66K Hades", "44K Zeus", "30K Poseidon", "15K Afrodit" ve "8,5K Hera" olmak üzere 6 ayrı kategoride mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Spor İda Ultra Maratonu Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, Kaz Dağları'nda organizasyonun 10'uncu yılını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağları ve eteklerinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek yarışa 2016'da 200 sporcuyla başladıklarını hatırlatan Dede, "Bugün 1540 sporcudan bahsediyoruz. Bir hayal olarak başlamıştık. Türkiye'de artık insanların sosyal hayat kavramı spor üzerine şekillenmeye başladı. Katılımcı sayısının 10 katına çıkarak 1500'leri bulması bu anlamda çok önemli. İda Ultra'nın ilerleyen yıllarda daha fazla katılımcıyla yoluna devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rotaların Kaz Dağları'nın doğal ve kültürel mirasını yansıtacak şekilde oluşturulduğunu aktaran Dede, yarışa adını veren 105 kilometrelik parkurun bu yıl "Aeneas Ultra" olarak adlandırıldığını ve sporcuların Aeneas'ın yürüdüğü tarihi yollarda koşacağını anlattı.

Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içinden de geçecek parkurların endemik bitki türleri ve sonbahar manzarasıyla dikkati çektiğini vurgulayan Dede, şu ifadeleri kullandı:

"Parkurlarımızın tamamı Homeros'un İlyada destanından ve bölgedeki Zeus Altarı gibi mitolojik anlatılardan esinlenerek Zeus, Hades, Poseidon, Hera ve Afrodit gibi tanrıların isimlerini taşıyor. Daha önce 36 kilometre olarak düzenlenen parkurumuzu bu yıl 44 kilometreye çıkardık. Tüm parkurlarımızda Kazdağları'nın coğrafi güzelliklerini de sporcularımıza göstermek istedik. Bu kapsamda Sütüven Şelalesi, Kavurmacılar ve Çamlıbel köyleri de rotalarımızda yer alacak."

Dede, organizasyonun bölgedeki spor turizmine katkısına da değinerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle etkinliklerle bölgede turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.