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KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64 - Son Dakika

KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64

29.12.2021 09:29
KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ'a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 81-64 mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: DSİ Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı xx, Cemil Uygül xx, Hande Öztürk xx

BOTAŞ: Dubljevic xx (11), Ayşe Cora xxx (29), Sehernaz Çidal xx (10), Davis xx (13), Tilbe Şenyürek x (5), Jurjane xx (11), Prezelj x (2), Ceren Gökdemir x

Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi xx (10), Helin Boybeyi x (6), Destiny Slocum xx (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite xx (11), Brooque Williams xx (18), Gökçe Doğan x (1), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Meltem Topaloğlu x

1. Periyot: 20-13

Devre: 39-24

3. Periyot: 61-48 - KAYSERİ

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64 - Son Dakika
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