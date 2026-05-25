KBÜ Spor Oyunları Sona Erdi

25.05.2026 11:01
Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen "2. Geleneksel KBÜ Spor Oyunları", yaklaşık 800 öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

İki gün süren organizasyonda 15 branş ve 18 alt disiplinde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

KBÜ Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde düzenlenen organizasyon, Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Öğrenciler mini voleybol, mini futbol, futbol tenisi, streetball, masa tenisi, kort tenisi, bocce, bilek güreşi, fitness, güreş, dart, badminton, atletizm, okçuluk, yüzme, bowling, bisiklet denge yarışı ve oryantiring branşlarında mücadele etti.

Kapanış programında konuşan Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu, organizasyona her yıl artan bir ilgi olduğunu belirterek, yaklaşık 800 öğrencinin katıldığı oyunlarda 141 madalyanın sahiplerini bulduğunu söyledi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özcan ise Karabük Üniversitesi ile ortak yürütülen sportif projelerin önemine dikkati çekerek, öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen müsabakalar sonunda farklı branşlarda dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ile ödülleri takdim edildi.

Kapanış programına, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özcan, Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:25:11. #7.12#
