Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi

12.05.2022 20:02
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi

Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi (TMVFL) 2022 Türkiye Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Manisa Masterler takımı ile karşılaşan Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı rakibini 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi (TMVFL) 2022 Türkiye Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Manisa Masterler takımı ile karşılaşan Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı rakibini 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı Antalya'da düzenlenen TMVFL 2022 Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Manisa Masterler takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hayrettin, Hakan ve Cihat'ın attığı gollerle 3-0 yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi. 2021-2022 Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi Batı Karadeniz Bölge Grubu'nda namağlup şampiyon olduktan sonra Antalya'da 4 rakibini birden yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler futbol takımı şampiyonluk hedefliyor. Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler ve Veteranlar Kulübü Başkanı Turgut Tanyıldız, yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek teknik heyeti ve futbolcuları kutladı. Başkan Tanyıldız kalan iki maçı da kazanıp Kdz. Ereğli'ye Türkiye şampiyonluğu kupası ile dönmek istediklerini belirten Tanyıldız, bugüne kadar elde edilen başarıya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Takım kaptanı Murat Sesli ise Batı Karadeniz Bölge Ligi Şampiyonluğu'nun ardından Türkiye Şampiyonası karşılaşmalarında da şu ana kadar sahada güzel futbolla istedikleri galibiyetleri elde etmeyi başardıklarını söyledi. Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sesli, "Antalya'da birbirinden güçlü takımlarla oynuyoruz. Her biri kendi bölgesinde şampiyon olmuş ya da en iyi takımlar arasına girmişler. Ancak biz Antalya'ya kazanacağımıza inanarak geldik. İlk 4 günde de güzel futbolla adımızı yarı finale yazdırmayı başardık. Yarı final ve final maçlarını da kazanıp Türkiye şampiyonluğu kupasını Kdz. Ereğli'ye getirmek istiyoruz. Kulüp yöneticilerimizden, teknik heyete ve takım arkadaşlarım olarak bizler buna inanıyoruz ve inşallah başaracağız" dedi.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarın saat 18.00'de Çorum Veteranlar Takımı ile yarı final müsabakasında karşılaşacak. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi

YORUMLAR
500
Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: 'Gastronomide En İyisi Olmalıyız' Konyaaltı Belediye Başkanı Esen: 'Gastronomide En İyisi Olmalıyız' Turizmciler, 'Gastronomi Turizmi'ni konuştu Turizmciler, 'Gastronomi Turizmi'ni konuştu

Türkiye, Antalya, Manisa, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement