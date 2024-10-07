Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

Spor

Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başlangıç yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, maçı tribünden izleyerek takıma destek oldu.

Başkent Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesi gerçekleştirdikleri hazırlık maçları ve antrenmanlarla lige sıkı bir şekilde hazırlanan Keçiören Belediyesi, özellikle ikinci sette gösterdiği etkileyici hücum ve bloklarla geriye düştüğü müsabakada beraberliği yakaladı. Maç boyunca sergiledikleri üstün mücadeleyle oyuna ağırlığını koyan takım, Sarıyer Belediyesi karşısında son seti 15-13'lük skorla tamamlayarak 3-2 galibiyet elde etti.

Sezona 2 puanla başladı

Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, maçın son setinde hücum ve savunmada sergiledikleri performans ve arka arkaya gelen sayılarla izleyicilerden büyük alkış aldı. Ligin ilk maçında galip gelerek sezona 2 puanla başlayan ev sahibi takım salondan mutlu ayrıldı.

Mesut Özarslan: "Her zaman takımımızın yanındayız"

Maç boyunca seyircilerle birlikte takıma destek olan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, karşılaşmanın sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek, "Almış olduğumuz bu galibiyetle lige güzel bir başlangıç yaptık. Antrenör ve oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum. Takımımızın her zaman yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA