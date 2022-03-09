Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı

09.03.2022 18:00
Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı

'Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları' Keçiören'de yapıldı.

'Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları' Keçiören'de yapıldı. Türk Dünyası Meydanı'nda ise ödül töreni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları' Keçiören'de yapıldı. Müsabakaların ardından ilçedeki Türk Dünyası Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirildi.

Ankara'nın farklı ilçelerinden 10 okulun katıldığı, 4 ayrı kategorideki yarışların ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi. Birincilik müsabakasında ayrıca bireysel yarışlar da yapıldı. 4 farklı kategorideki bireysel yarışlarda dereceye giren öğrencilere de kupa ve madalya takdim edildi. Bireysel ve takım halindeki yarışlarda küçük erkek, küçük bayan, yıldız erkek, yıldız bayan kategorileri yer aldı.

Sporun tüm branşlarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Müsabakaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, dereceye girenleri kutluyorum. Keçiören spor ve sporcu şehridir. Yüzmeden oryantiringe, tenisten futbola kadar tüm spor dallarının gelişmesi için büyük yatırımlar yapıyoruz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için sadece 2021 yılında 80 milyon liralık spor yatırımı yaptık. tüm bu çalışmalarımıza destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı
Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı
Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı

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Keçiören Belediyesi, Türk Dünyası, okullar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Keçiören, okullar arası oryantiringe ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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